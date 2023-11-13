«مياه أسيوط»: استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الشتاء وتفعيل خطط الإغاثة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد استعدادها لمواجهة أمطار الشتاء والتعامل مع المتغيرات المناخية المتوقعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وتعليمات التنفيذيين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمدن، فضلا عن المتابعة المستمرة من الشركة القابضة للمياه عبر اللاسلكي على مدار اليوم وعبر اجتماعات الڤيديو كونفرانس وغرف العمليات.

خطة تطهير وصيانة

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إنه تم إعداد خطة لتطهير وصيانة جميع بالوعات الأمطار وإصلاح جميع التلفيات ببالوعات الأمطار، بالإضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية بالإضافة إلى تفعيل خطط الإغاثة بين شركات المياه الصرف الصحي بعضها وبعض، والسيول.

تفعيل خطوط الإغاثة

و أكد الشرقاوي على تفعيل خطط الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية وتفعيل خطة استدعاء العاملين على المعدات في حالة الطوارئ والتأكيد على جاهزية كافة المعدات لمواجهة الأمطار الغزيرة و استعداد الشبكات والمحطات ومولدات الديزل والوقود واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشأنها، وكذلك رفع درجات الاستعداد القصوى في كافة المناطق الساخنة.كما أكد رئيس الشركة على رفع درجة التأهب بالخط الساخن ومراكز خدمة العملاء ، وسرعة تمركز ( الشفاطات والبدلات والطلبات الغاطية )وتوزيع وانتشار فرق السلامة والصحة المهنية وتزويدهم بالمعدات والاقكعة اللازمة في هذا الشأن

وأشار الشرقاوي إلى اتخاذ مثل تلك الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء، يأتي في ظل توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.