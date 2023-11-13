وزيرة الهجرة: تنسيق مكثف مع مؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج

أكّدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لأفكارهم ومناقشتها، لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، لإدماجهم في التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائها بالسفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر الجديد في ولاية شيكاغو الأمريكية، إذ تبادلتا الحديث حول سبل تعزيز التعاون بين وزارة الهجرة والهجرة والقنصلية العامة في شيكاغو، وكيفية رعاية مصالح المصريين في المنطقة.

وأشارت «جندي» إلى أنَّ الزيارة السابقة التي أجرتها إلى الولايات المتحدة في مارس الماضي، ولقائها بالجالية المصرية في لوس أنجلوس، كانت فرصة للتواصل مع أبناء الجالية والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات أخرى للقاء الجاليات المصرية بالخارج، ومن ضمنها شرق أمريكا.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى حرصها على لقاء عدد من رجال الأعمال المصريين في الولايات المتحدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال الاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم وتشجيعهم للاستثمار بوطنهم، وكذلك استطلاع أفكارهم بشأن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.

ومن ناحيتها، أشادت السفيرة ندى دراز، قنصل مصر العام في شيكاغو، بجهود السفيرة سها جندي، وما قدمته للمصريين بالخارج من طفرة في مختلف المجالات، والمحفزات المتميزة التي تحرص على توفيرها للمصريين بالخارج، مثمنة ما لمسته خلال حديث السفيرة سها جندي مع المصريين بالخارج من حرص على الاستماع للمشاركين من أبناء المصريين بالخارج ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم بصبر، على مدار ساعات.

وأكّدت قنصل مصر العام الجديد لدى شيكاغو، أن المصريين بالخارج ركن أصيل في الترويج لصورة الدولة المصرية بالخارج، مشيرة إلى أهمية الدبلوماسية الشعبية في نقل ما يحدث في مصر من تطورات حقيقية في مختلف المجالات.

وشددت على استعدادها للتواصل الدائم مع وزارة الهجرة والتنسيق بينها وبين وزارة الخارجية لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، معبرة عن سعادتها بالترشيح لهذا المنصب وتطلعها للتعاون مع وزارة الهجرة.