19 إجراء لتسهيل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

عدد من الإجراءات والاشتراطات المهمة أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر لها أن تُجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، فضلا عن تحديد التصويت في جولة الإعادة أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024.

إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

وتتلخص إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أوضحها المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال لقاء سابق له مع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في 19 بندا كالتالي:

1- يتمّ التحقق من إدراج المواطن بالخارج في قواعد بيانات الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

2- لابد من توافر شرط وجود عنوان للمواطن في داخل مصر .

3- أي مواطن مسجل عنوانه في بطاقة الرقم -مقيم في الخارج- فالتشريع لا يتيح له المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

4- يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت غير سارية.

5- يمكن التصويت بجواز السفر بشرط أن يكون الجواز مميكن وساريًا متضمنًا الرقم القومي.

6- يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي والإقامة موضحا به صورة الشخص.

7- قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية.

8- يتمّ قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.

الوافدين بالخارج بتأشيرة زيارة

9- يحق لكل مواطن مصري بالخارج أتم 18 عاما قبل دعوة الناخبين للاقتراع والتي تمت في 25 سبتمبر المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي.

10- يحق له الإدلاء بصوته في المقر المحدد بالدولة التي يوجد بها بالخارج.

11- يوجد 138 مقرًا انتخابيًا بالسفارات المصرية حول العالم.

12- المشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط.

13- من يصوت بالخارج لا يحق له التصويت في انتخابات الداخل حال رجوعه إلى أرض الوطن.

14- الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي تم الإعلان عنها سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة حال حدوثها.

15- الهيئة هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها.

16- لا يجوز التوكيل في هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

17- سيتمّ استقبال لجان انتخابات إضافية في ساحات الكنائس والمساجد والمراكز الإسلامية حال صعوبة الوصول مقار اللجان الانتخابية إذ تستغرق المسافات أكثر 7 ساعات.

18- ليست هناك أي وسيلة أخرى متاحة للمشاركة، غير حضور الشخص بنفسه.

19- التصويت عبر البريد أو التصويت الإليكتروني قد يكون محل دراسة في استحقاقات مقبلة.