أبرز استعدادات وزارة الهجرة بشأن مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات
كتب:
كريم روماني
02:24 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
وزيرة الهجرة
كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن التفاصيل الكاملة الخاصة باستعدادات الوزارة لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات في جدولها الزمني.
أبرز استعدادات وزارة الهجرة
- إطلاق حملة «شارك بصوتك» لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني
- حث المصريين بالخارج على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية 2024.
- عقد لقاءات مع أقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية.
- مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في بناء المستقبل.
- عقد لقاءات أخرى مع المزيد من رواد وأقطاب الجاليات.
- الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات.
غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات
- من المقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات، والإجابة على كل أسئلتهم واستفساراتهم.
- عقد غرفة العمليات مبكرًا قبل موعد انعقاد الانتخابات المصرية في الخارج بوقت كافٍ حتى يتم معرفة كافة التحديات قبل انعقاد الاستحقاق.
- البدء في سلسلة للرد على مختلف الأسئلة الشائعة والتي وردت من المصريين بالخارج على مختلف المنصات .
- هناك تعاون وتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ووزارة الخارجية وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة.
- الاتفاق على موافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج وكل الإجراءات التي من شأنها التيسير على مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.
- نشر كل المعلومات على منصات وزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كل الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.
- دراسة مقترح عمل أكثر من مقر للانتخابات في الدول مترامية الأطراف.