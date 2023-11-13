أعلنت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية، منذ قليل، فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بعد انتهاء الشبورة المائية، وبدء تحسن الرؤية تدريجيًا، وجرى تسيير حركة المرور للسيارات.

وتأخر فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي قليلًا عن الموعد المقرر له مسبقًا، حيث تقرر غلقه من منتصف الليل حتى 8 صباحا، أو مع تحسن الرؤية، وهو القرار الذي جعل الفتح يتأخر قليلًا بسبب صعوبات الرؤية نتيجة لكثافة الشبورة المائية.

سبب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

وأغلقت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية الطريقين، منذ ساعات، بسبب الشبورة المائية لتفادي وقوع حوادث حفاظا على سلامة المواطنين.

ورصدت «الوطن» بدء تحرك السيارات في مدخل الإسكندرية على طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي حيث أكد ضباط المرور لقائدي السيارات فتح الطريق فور الانتهاء من العوامل الطبيعية المتمثلة في الشبورة المائية، مع التأكيد على القيادة بحرص شديد.

تعليمات القيادة أثناء الشبورة المائية

وجرى التشديد على قائدي السيارات ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية، مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات.