محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بشمال المتراس ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة طبية متكاملة بشمال المتراس بنطاق حي غرب، ضمن فعاليات «مبادرة 100 يوم صحة»، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.

وفي كلمته، أشاد «الشريف» بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة، خاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا.

الأدوية بالمجان

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه عقب الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية، مؤكدًا استمرار تلك القوافل طوال العام.

تفاصيل القافلة الطبية في الإسكندرية

وتضم القافلة 3 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات «أطفال، باطنة، تنظيم أسرة»، مع توفير خدمات «الأشعة، التحاليل الطبية، الأدوية» بالمجان، مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، وفرق التكافل والتضامن الاجتماعي، للتيسير على المواطنين.