غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب الشبورة المائية

أعلنت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، اليوم الاثنين، بدءا من منتصف الليل إلى 8 صباحًا أو حتى وضوح الرؤية للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

أسباب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

وبحسب بيان رسمي من محافظة الإسكندرية، فإن القرار جاء بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات لقائدي السيارات بسبب الشبورة المائية

وتهيب محافظة الإسكندرية، قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

تعليمات القيادة خلال الشبورة المائية

يذكر أنه قد جرى غلق ذات الطريقين الصحراوي والساحلي الدولي خلال الأيام الماضية إلا أن الأمر تحسن خلال اليومين الماضيين لكن سرعان ما عاودت الشبورة مرة أخرى.

فيما يجب على قائدي السيارات الإنتباه بعد فتح الطريقين ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية، والالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، مع استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.