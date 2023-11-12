محافظ الإسكندرية يفتتح فرع بنك في عقار تراثي شهير.. عمره 114 سنة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم فرع بنك خاص بشارع سعد زغلول بمحطة الرمل، والذي يحتضنه عقار تراثي يعود عمره إلى 114 عاما ويعد واحد من أجمل عقارات المنطقة التراثية في الإسكندرية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية أقسام الفرع الجديد واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل بالبنك والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، وتبلغ مساحة الفرع الجديد 1650 مترًا مقسمة ما بين دور أرضي وأول ودور أول علوي.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور المصرفي للبنك من خلال ما يقدمه البنك من خدمات تتماشى مع الاحتياجات المالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد، مما ساعده في الحفاظ على مكانته في السوق المصري.

تاريخ العقار التراثي

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، أن مبنى البنك يرجع لعام 1909م وصمم التصميم المعماري «نيلو سينيجاليا» وتم إدراج العقار في مجلد التراث بقرار من مجلس الوزراء.

شهد الافتتاح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ومحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية.