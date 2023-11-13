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بعد تهجيرهم قسرًا.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع أهالي خربة «جبعيت» من العودة إليها

كتب:

كريم روماني
10:18 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
آثار الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين

آثار الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت أهالي خربة «جبعيت» شرق بلدة المغيّر شمال شرق رام الله، من العودة إليها، بعدما أجبرت 30 مواطنا على مغادرة الخربة قسرا في الثامن من أكتوبر الماضي.

عمليات هدم للبيوت والمنشآت

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على خيام وبركسات للمواطنين في خربة «جبعيت» ودمرت لوحات الطاقة الشمسية، وبحسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن التجمعات البدوية تتعرض لعمليات هدم للبيوت والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء، أو الوصول إلى مصادر المياه، ليُضطَر الأهالي إلى الرحيل.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع 

وفي سياق آخر، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.