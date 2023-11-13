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مدير «الصحة العالمية» ينتقد الصمت الدولي حول استهداف إسرائيل لمستشفيات غزة

كتب:

ماريان سعيد
10:10 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الصحة العالمية

الصحة العالمية

استهجن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الصمت الدولي تجاه استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المباشر للمستشفيات في قطاع غزة.

وقال في منشور له عبر منصة «إكس» إنه لا يمكن أن يقف للعالم صامتا في وقت تتحول فيه المستشفيات التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا إلى أماكن خطرة مليئة بالموت والدمار.

مدير الصحة العالمية: الوضع في مستشفى الشفاء كارثي

ولفت مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة تواصلت مع بعض العاملين في مجال الصحة بمستشفى الشفاء في غزة، الذين كشفوا مدى خطورة الوضع خصوصا بعد مرور 3 أيام دون كهرباء أو ماء، وضعف الإنترنت، ما أثر في قدرات المنظمة على تقديم الرعاية الأساسية، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وأكد مدير الصحة العالمية أن إطلاق النار المستمر أدى إلى تفاقم الظروف، وارتفاع عدد الوفيات بين المرضى  بشكل ملحوظ.

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