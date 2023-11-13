«الأونروا»: 70% من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة نساء وأطفال

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إن أكثر من 780 ألف فلسطيني نزحوا إلى منشآتنا داخل قطاع غزة.

وأضاف «أبو حسنة» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن 70% من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة من النساء والأطفال.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في وقت سابق، إن الحصول على رغيف الخبز في قطاع غزة، أصبح شيئًا من الماضي.

ونشرت «الأونروا» في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن، يعانون من الظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة، حيث نقص في كافة مستلزمات الحياة.

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، حول الأوضاع في قطاع غزة، إن الوكالة تحتاج إلى التمويل، لأنها ليست فقط أكبر منظمات الأمم المتحدة في غزة، لكنها تبقى الأمل الوحيد لأكثر من مليوني شخص في فلسطين.