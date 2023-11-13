الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

دعت وزارة الخارجية الصينية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وبذل كل الجهود لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الحرب الدائرة في القطاع أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، ومعظمهم من المدنيين.

وأكد وانج وينبين خلال مؤتمر صحفي، أنه في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل كبير، كما يواجه قطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا، وهذا يشكل استجوابا لضمير البشرية، وانتهاكا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية، إلى أن بكين تدين وتعارض الأفعال التي تؤذي المدنيين وتضر بالمنشآت المدنية وتنتهك القانون الدولي الإنساني، وتحث على الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس ووقف إطلاق النار ووقف الحرب فورا، وبذل قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين والمستشفيات وغيرها من المنشآت المدنية التي تحظى بحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف، وفتح قنوات للإغاثة الإنسانية، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر.