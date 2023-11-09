سفير مصر يلتقي برئيس البرلمان المجري لبحث الأوضاع في غزة

التقى السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر، وسفراء كل من المغرب وقطر وفلسطين في بودابست، نيابة عن مجموعة سفراء الدول العربية المعتمدين في المجر، بالسيد/ Laszlo Kover رئيس البرلمان المجري، وPeter Sardi وزير الدولة للعلاقات الخارجية بالبرلمان المجري، حيث قاموا بتسليمه ورقة تعكس موقف الدول العربية إزاء الحرب في غزة وتطوراتها.

خلال الاجتماع أكد السفراء العرب على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة دون أي قيود، وشددوا على ضرورة تحمل اسرائيل في هذا الصدد لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بوصفها دولة احتلال.

رفض سياسات إسرائيل

وأكد السفراء العرب على رفض الدول العربية لما تم رصده من سياسات ممنهجة تقوم بها اسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة وفرض أمر واقع على الأرض يستحيل معه توفر الحد الأدنى من الحياة، واستهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبارة.

وأشار السفراء العرب إلي أهمية بدء عملية سياسية تنتهي إلي إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رغبة في تسوية الأزمة

من جانبه، أكد رئيس البرلمان المجري على رغبة بلاده في تسوية الأزمة في غزة، والحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وعلى التزامها في هذا الصدد بموقف الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلي أن بودابست سوف تقوم، وفق ما هو متاح لديها من قدرات، بالسعي للمساهمة في تسوية الأزمة، مشدداً في الوقت ذاته على حرص دولته على علاقاتها الثنائية القوية مع عدد من الدول العربية.

اجتماع موسع

جدير بالذكر أن اجتماع سفير مصر والمجموعة المصغرة من سفراء الدول العربية في المجر، نيابة عن باقي الدول العربية، مع رئيس البرلمان المجري يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها المجموعة المصغرة مع المسؤولين المجريين لشرح الموقف العربي إزاء الحرب في غزة، حيث عقدت المجموعة المصغرة في هذا الإطار اجتماع مع كل من الوزير المجري المعني بالشئون الأوروبية ومسئولي وزارة الخارجية المجرية ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري.