من الصواريخ لصافرات الاستهجان.. تفاصيل رحلة منتخب الاحتلال الإسرائيلي لكوسوفو

حالة من الرعب عاشها لاعبي منتخب كرة القدم لدولة الاحتلال إسرائيل، قبل رحلتهم لمواجهة منتخب كوسوفو، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، والتي خسرها الكيان الصهيوني بهدفٍ نظيف.

ماذا حدث للاعبي الاحتلال الإسرائيلي فى تل أبيب؟

«كر وفر»، هكذا كان المشهد بعدما اضطر اللاعبون لمغادرة الحافلة التي تقلهم إلى المطار، هربا من صواريخ الفصائل الفلسطينية التي أطلقتها في محيط تواجد منتخب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ردود فعل واسعة على موقف لاعبي منتخب دولة الاحتلال الإسرائيلية، بعد أن ظهروا وهم يحاولوا الاحتماء بحواجز على الطريق، هربا من رشقات الصواريخ على تل أبيب، ردا على جرائم الحرب التي ترتكبها قوات العدوان الإسرائيلي في غزة.

تفاصيل هروب لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي

ظهرت آثار الصواريخ في سماء تل أبيب، خلال المقطع المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بينما كان اللاعبون يختبئون تحت جسر علوي في جانب الطريق.

لم تكن صواريخ الفصائل الفلسطينية، العائق الوحيد في رحلة منتخب دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل مواجهة كوسوفو، حيث كانت صافرات الاستهجان تنتظرهم داخل أرض الملعب، بعدما أطلقتها جماهير الفريق المضيف خلال عزف النشيد الوطني لدولة الاحتلال الإسرائيلية.

وشهدت المباراة تكثيفات أمنية خوفا من حدوث أي اعتداءات من جانب الجماهير على لاعبي دولة الاحتلال، في ظل التنديد الشعبي العالمي بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والمستمرة منذ أكثر من شهر.

وبدأت حرب غزة منذ 36 يوما، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، في ظل القصف الوحشي المستمر من جانب العدوان الإسرائيلي على المنازل والمستشفيات، وسقوط أكثر من 11 ألف شهيداً فلسطينياً، أغلبهم من الأطفال والسيدات والمسنين، بينما سقط نحو 30 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.