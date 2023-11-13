جولات استفزازية لمستوطنين في المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي

نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامه صباح اليوم، من من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأدى المستوطنون، طقوسًا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عقب تشديدها إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، أوقفت عند أبواب المسجد، الطلبة وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخله.

وفي إطار سياسة الاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، اليوم، 4 فلسطينيين بينهم أسير محرر يدعى شادي ناصر من قرية قبيا، غرب رام الله.

وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين من قريتي النبي صالح وبيت ريما وبلدة سلواد في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.