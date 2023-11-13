مصطفى الفقي: مصر حققت مكتسبات عديدة من القمة العربية للسلام

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن القمة العربية الإسلامية التي انعقدت خلال الأيام الماضية بمشاركة واسعة من ملوك ورؤساء العالم العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية جاءت امتدادا لقمة السلام، والتي استضافتها القاهرة.

نجاح سياسة مصر الدبلوماسية

وأوضح الفقي خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق العديد من المكتسبات خلال قمة الرياض، أولها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيريه السوري والإيراني في أجواء سادتها روح القومية العربية والإسلامية، ما أكد للعالم بأكمله قوة مصر الخارجية، ونجاح سياساتها الدبلوماسية في تعزيز شبكة العلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم.

فتح جذور الدبلوماسية العربية

وتابع: «قمة الرياض فتحت جذور الدبلوماسية العربية للتواصل من جديد بين دول العالم العربي والإسلامي، خاصة مع تصاعد الأحداث الإقليمية وتفاقم الأزمة الفلسطينية لمستوى تعدى كل حدود الإنسانية، ما يتطلب من الجميع أن نكون صف واحد لدعم الشعب الفلسطيني في قضيته والحصول على حقوقه المسلوبة».