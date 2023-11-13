«المؤتمر»: معرض التجارة البينية الإفريقية يهدف لتحقيق النمو والازدهار في القارة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن انطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية IATA 2023 يؤكد جهود الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن وزارة التجارة تقدم كل أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول الشريكة، للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف على وجه التحديد، في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية.

الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة حريصة طوال الوقت على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، والعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية، بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خاصة وأن القارة الأفريقية من الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأضاف أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية بعد أن أقيمت دورته الأولى العام 2018 بالقاهرة، وشهدت نجاحا كبيرا ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، وفي ظل الأحداث العالمية تواصل الدولة المصرية العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.