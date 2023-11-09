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حزب المؤتمر: «حملة السيسي» تتحرك بأساليب غير نمطية لدعم القضية الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
03:11 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
حزب المؤتمر

حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بشأن التبرع للحسابات الأهلية لدعم الأشقاء في غزة، خطوة تعكس اهتمام الحملة بالقضية الفلسطينية وخطوة فاعلة على أرض الواقع لمساندة الأشقاء في فلسطين خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل وتضافر الجهود التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الأشقاء في غزة، وقرار يٌحسب للحملة والقائمين عليها، وتؤكد أن الحملة تراعى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ومن ثم توجيه هذه المبالغ التي من المزمع تخصيصها للدعاية الانتخابية للأخوة في غزة.

وأضاف السعيد غنيم، أن إن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى، تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري.

وتابع: «الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا»، مؤكدا أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع، وحزمة القرارات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى اليوم تؤكد أن هناك رؤية خاصة للحملة للتعامل مع مجريات الأحداث وأسلوب جديد في تناول القضايا.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.