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حزب المؤتمر: مصر لن تهدأ حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

عمرو صالح
01:59 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن زيارة رئيس الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية لمصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للعالم بالدور المحوري المصري في حل القضية الفلسطينية.

وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تأكيد على دور مصر القوي والمحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية تأكيد على الحرص المتبادل لدعم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن تحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لم تهدأ حتى يتوقف العدواني الإسرائيلي على غزة والوضع المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

مصر تقوم بملحمة حقيقية من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية

ولفت إلى أن مصر تقوم بملحمة حقيقية من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، والذي يواجه قصفا صاروخيا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الثلاثاء، وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

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بقلم عمرو صالح