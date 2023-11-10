«السديس»: مبادرة خادم الحرمين الإنمائية في أفريقيا تجسد روح الإنسانية

ثمَّن الشيخ عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية للحرمين، جهود المملكة العربية السعودية، وسعيها الحثيث لجمع كلمة أفراد الأمة الإسلامية، وتوحيد الصفوف العربية، وتحقيق التعاون المثمر، والأمن الشامل، والسلام الدائم، والتنمية في الدول الأفريقية.

تعزيز العمل الإسلامي المشترك

وأكد في بيان، ريادة المملكة منذ تأسيسها على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، منطلقة في ذلك من ثوابتها الدينية الآمرة بالاعتصام والوَحدة، ﴿وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَميعًا وَلا تَفَرَّقوا﴾

وقال: امتدادًا لهذ النهج القويم والامتثال؛ جاء هذا العهد الزاهر الميمون، بقيادة خادم الحرمين، وولي عهده؛ بتفعيل وتطوير الجهود المعزِّزة لتحقيق التضامن الإسلامي والأفريقي، ودعم السلام والتنمية في الدول الأفريقية.

أشاد «السديس»، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد، في كلمته الافتتاحية في القمة السعودية الأفريقية؛ وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة الأفريقية، بقيمة تتجاوز مليار دولار، على مدى عشر سنوات.

مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا

نوه بأن هذه المبادرة المباركة، تزكي روح التعاضد والأخوة الإسلامية والإنسانية مع الدول الأفريقية، ويسجل التأريخ بمداد من الذهب هذه البادرة في سجل مواقف المملكة الإسلامية والإنسانية والعالمية، كما بين أن من مهام رئاسة الشؤون الدينية؛ إبراز رسالة الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية الإنسانية والإسلامية والعالمية، وبذلها وسخاء عطائها.

كما أشاد بمواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وما توليه من الاهتمام والدعم لمساعي تحقيق الأمن الشامل والسلام الدائم، والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.