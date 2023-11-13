مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

ووصلت نحو 1037 طنًا من المساعدات إلى مطار العريش، وهذه المساعدات تأتي من دول ومنظمات إغاثة دولية، وجرى نقل هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر استخدام 51 طائرة، وتسلم الهلال الأحمر المصري، مساعدات بلجيكا والشحنات لتفريغها في مخازنه بالعريش، استعدادًا لنقلها عبر معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنّ إجمالي عدد الطائرات التي هبطت في مطار العريش بلغ 51 طائرة تنوعت بين المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف و19 طبيبًا ومولدات كهرباء.

وأوضح الدكتور خالد زايد، أنه يتم تسلم شحنات المساعدات من قبل الهلال الأحمر المصري فور وصولها إلى مطار العريش، ومن ثم نقلها إلى مخازن الهلال الأحمر في مدينة العريش، وبالنسبة للأدوية، تُنقل إلى المخزن الإقليمي التابع لوزارة الصحة في العريش، وتنقل بعد ذلك، شاحنات، المساعدات تباعاً إلى معبر رفح، حيث يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بشكل تتابعي.