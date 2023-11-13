منظمة أطباء بلا حدود: الوضع في قطاع غزة مرعب

قال المدير الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو إن الوضع في قطاع غزة مرعب وفقدنا الاتصال بالعديد من طواقمنا، موضحا أنه لا مكان آمن في قطاع غزة أو حتى المستشفيات.

وأضاف مدير منظمة أطباء بلا حدود خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أنه يجب السماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية والكوادر الطبية إلى قطاع غزة، موضحا أن إسرائيل لم تلتزم القوانين الدولية ولم تحترم مطالب المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار.

وتابع مدير منظمة أطباء بلا حدود أن الهدنة الإنسانية غير كافية ويجب تنفيذ إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار الإسرائيلي.