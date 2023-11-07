رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أطباء بلا حدود»: بتر الأطراف والجراحات تتم دون تخدير في مستشفيات غزة

كتب:

أحمد العانوسي
04:17 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قال الدكتور أحمد الدخيري مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، إنّ مراكز الإيواء التابعة لـ«ونروا» في غزة مكتظة عن آخرها ولا يمكن إضافة أي أشخاص آخرين، وتم ترحيل وتهجير العديد من المواطنين في شمال قطاع غزة.

الوقود اقترب من النفاد

وأضاف الدخيري، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «النظام الصحي لم يعد يمكنه التعامل مع هذه الأعداد الكبير من المرضى في ظل حالة الحصار القائمة حتى الآن، فالوقود لا يدخل بالإضافة إلى المواد الطبية والمواد الغذائية، وهو ما يعبر عن زيادة تدهور القطاع».

العمليات الجراحية في حاجة إلى مواد

وتابع مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود: «النتائج مهلكة ولا نتمنى أن نراها في القريب العجيب، وزملاؤنا يخطروننا على أرض الواقع بأنهم يجرون عمليات جراحية دون توفر المواد الكافية، حيث يجرون الجراحات في ممرات المستشفى وتجرى الجراحات وبتر الأطراف دون تخدير بعدما زاد عدد المرضى في المؤسسات الصحية، حيث ارتفع عدد المتضررين من القصف سواء بإصابات جراحية أو حروق».

اقرأ المزيد:

مفكر فلسطيني: تغطية «القاهرة الإخبارية» لحرب غزة تعكس اهتمام مصر بقضية فلسطين

«القاهرة الإخبارية»: اعتقال 2200 فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

«بتشو»: الحرب على غزة أكدت أهمية وجود قناة «القاهرة الإخبارية»

مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس توضح كيفية عملها تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي

اللقطات الأولى لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الطب النفسي في غزة

«الصحة»: لجنة من الطب الشرعي لفحص مصابي غزة المعالجين في مصر

الدكتور بسيوني هليل عميدا لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

طرح أسماك بأسعار مخفضة في منفذ مديرية الطب البيطري بالزقازيق
بقلم أحمد العانوسي