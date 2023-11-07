«أطباء بلا حدود»: إخلاء المستشفيات في غزة غير مقبول ويخالف القانون الدولي

قال الدكتور أحمد الدخيري مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، إنَّ المنظمة تدعم النظام الصحي داخل قطاع غزة، إذ تعمل داخل المستشفيات التي يتمّ قصفها، مشددًا على أنَّ إخلاء المستشفيات أمر غير مقبول وأمر يستحيل فعله.

مساعدات كبيرة تقدمها المنظمة لقطاع غزة

وأضاف «الدخيري»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نقلنا معدات طبية بما يعادل 26 طنًا عبر معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية، ونجهز موظفينا حتى يعبروا إلى القطاع عن طريق مصر لتوفير الخدمات الطبية واللوجستية وسوف نستمر في الدعوة للإيقاف الفوري لعمليات القصف والحصار».

خطورة المطالب الإسرائيلية

وتابع مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود: «مطالبات دولة الاحتلال بإخلاء المستشفيات يخالف القانون الدولي والقانون الإنساني فيما يتعلق بالحروب، فهناك مرضى كثر يحتاجون إلى عمليات جراحية طارئة، إضافة إلى الأطفال داخل الحضانات والنساء اللاتي ينتظرن عمليات الولادة بسلام، وهناك الآلاف الذين يلجؤون إلى المستشفيات بخلاف الاحتياجات الأخرى التي يجب توفيرها لمن يتعرضون للقصف».