زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادئ، بعمق 10 كيلومترات، وفق بيانات نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الامريكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أنّ الزلزال وقع على مسافة 135 كيلومترا من بلدة رابول بمقاطعة شرق بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة، ونشرت الهيئة صورا تحدد موقع بؤرة الزلزال.

وفي 2 أبريل الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر غرب بابوا غينيا الجديدة، على عمق 62 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ البؤرة وقعت على مسافة 97 كيلومترا من مدينة ويواك الساحلية، فيما لم يصدر تحذير من خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.