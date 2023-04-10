تفاصيل زلزال بابوا غينيا الجديدة.. قوته 6 درجات على مقياس ريختر

تعرضت بابوا غينيا الجديدة الواقعة جنوب غرب المحيط الهادي إلى زلزال قوي بقوة 6 درجات دون وقوع أضرار، وكشفت وسائل إعلام تفاصيل زلزال بابوا غينيا الجديدة.

زلزال بابوا غينيا الجديدة شمال كافينج

وضرب بابوا غينيا الجديدة، زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، قبالة سواحلها، فجر اليوم، فيما لم ترد أي تقارير عن أضرار مادية أو خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة «حزام النار»، التي تنشط فيها الزلازل والبراكين، وكشفت هيئة «المسح الجيولوجي»، الأمريكية، تفاصيل زلزال بابوا غينيا الجديدة، مشيرة إلى أنه وقع في الساعة 1:05 بالتوقيت العالمي «03:05 فجر اليوم بتوقيت القاهرة»، على بعد 224.6 كيلومترًا شمال شرق مدينة كافينج، و260.1 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي.

وتضم منطقة «حزام النار»، 90% من البراكين النشطة في العالم، وأضافت هيئة «المسح الجيولوجي»، الأمريكية أن مركز زلزال بابوا غينيا الجديدة جاء عند التقاء خط عرض 3.50 درجة جنوباً وخط طول 149 درجة شرقا.

وفي وقت سابق، قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن زلزال بقوة درجة على مقياس ريختر ضرب «بحر بيسمارك»، الواقع شمال بابوا غينيا الجديدة وجنوب غرب المحيط الهادئ، على عمق 40 كيلو متر.

وأضاف مركز «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة زلزال بابوا غينيا الجديدة وقع على مسافة 686 كيلو متر شمال «بورت مورسبي»، و231 كيلو متر جنوب شرق «لورينجاو».

زلزال يضرب غرب بابوا غينيا الجديدة

وفي 2 أبريل الجاري، ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر غرب بابوا غينيا الجديدة على عمق 62 كيلومتر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت «هيئة المسح الجيولوجي»، الأمريكية في ذلك الوقت، إن زلزال غرب بابوا غينيا الجديدة، وقع على مسافة 97 كيلو متر من مدينة «ويواك» الساحلية.