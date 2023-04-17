زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال منذ قليل، بابوا غينيا الجديدة وكان علي بعد 118 كيلومترا جنوب شرق كيمبي ووصلت ت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي «الأورمتوسطي».

وذكرت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

زلزال تركيا وسوريا

وكان الزلزال الأكثر فتكا في 6 فبراير الماضي، إذ أفادت السلطات في العاصمة التركية أنقرة، بأنّ جنوب تركيا وشمال سوريا تعرضا لزلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وأكدت السلطات أنّ عدد الوفيات وصل إلى 50 ألفاً و500 شخص، وعدد المساكن والمنازل الريفية التي بدأت تركيا في عمليات بنائها بمنطقة الزلزال وصلت إلى 100 ألف، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال إزالة الأنقاض حتى عيد الفطر المبارك باستثناء ولاية هطاي الواقعة جنوب البلاد.