زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأنّ مركز الزلزال كان على بُعد 91 كيلومترًا، شرق مدينة كوكوبو، وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 4 درجات يضرب نيوزيلندا

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أعلن أمس الثلاثاء أنّ زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل الجزيرة الشمالية نيوزيلندا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي، أنّ الهزة الأرضية وقعت على عمق 16 كيلومترًا من سطح الأرض، وكان مركز الزلزال على بعد 292 كيلومترا شمال شرق تاورانجا نيوزيلندا، و208 كيلومترات شمال خليج هيكس في نيوزيلندا، ولم يصدر أي أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.