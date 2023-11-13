محافظة سوهاج تبحث تفعيل مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام»

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة القرار الخاص بمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»؛ وذلك لمناقشة ومراجعة المعايير التي تم وضعها ضمن إجراءات تفعيل المبادرة، بحضور مدير عام التخطيط والمتابعة، ومدير عام الموارد البشرية بالديوان، وأعضاء اللجنة.

أهمية المبادرة في تبني أفضل الممارسات الدولية

ورحب نائب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا أهمية المبادرة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة، وتقييم الأداء، وإدارة الإنفاق العام، مما يساهم في تحسين كفاءة إدارة الانفاق، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع رؤية مصر 2030.

ووجه «القاضي» بسرعة استيفاء معايير وزارة التخطيط في الموعد المحدد، مؤكدا على أهمية المبادرة في تحسين صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء، وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، للعام الثاني على التوالي 23/2024، حيث تصل قيمة الحافز الإضافي المستهدف لمبادرة حوافز الأداء خلال العام المالي 23/2024 إلى 1.9 مليار جنيه، وتشمل المعايير الأساسية للمبادرة " التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات، والشفافية والإفصاح العام، فضلا عن تحضير الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، كما يشار إلى أن نتائج تقييم المبادرة في عامها الأول أسفرت عن فوز 19 محافظة بنسبة 83% من إجمالي المحافظات .