«طب الأسنان» بالمنيا تطلق قافلة مجانية لعلاج الأطفال

أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، وبالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة – مصر، قافلة طبية علاجية مجانية لأطفال المحافظة، والتي نظمت لأول مرة بمحافظة المنيا بمستشفى طب الأسنان، خلال الفترة من 9-12 نوفمبر الجاري، واستهدفت الأطفال من سن 4 إلى 16 عام، وذلك لتلقي الرعاية الطبية العامة للأسنان، والحشو، والخلع.

رئيس الجامعة يستقبل مؤسسي القافلة

حيث استقبل د. عصام فرحات بمقر مكتبه، الدكتور علاء عرفات حيالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة عملية الابتسامة «مصر»، بحضور الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء السيد، مدير مستشفى طب الأسنان.

تقديم خدمات علاجية لائقة للأطفال

وأعرب رئيس الجامعة عن تثمينه للجهود المبذولة خلال فعاليات القافلة، وتجاه أطفال المحافظة؛ لتقديم خدمة علاجية لائقة، متمنياً تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسة خلال المرحلة القادمة لإطلاق قافلة جديدة لأهالي محافظة المنيا لعلاج مشكلات الشفة الأرنبية.أعلن رئيس الجامعة، عن أن القافلة قامت بتقديم خدمات علاجية لأكثر من 400 حالة، والكشف على أكثر من 600 حالة، وذلك من خلال الفريق الطبي المتخصص بقسم طب أسنان الأطفال والمكون من 13 طبيبا، بقيادة الدكتور أحمد الحيني رئيس القسم.