ندوة بـ«إعلام المنيا»: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية واجب دستوري

قالت الدكتورة رحاب سراج أستاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنيا، إن الانتخابات نوع من التغيير السلمي وحق من حقوق الإنسان ويحسن الآداء للمؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد، وإبداء الرأي بالاقتراع يمثل تنوع في السياسات ويضيف الشرعية والنزاهة والديمقراطية ويدعم استقرار الوطن.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بعنوان «الشباب والمشاركة في السياسية»، في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي تحت شعار «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك».

المشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات

أضافت «سراج» أن المشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، لأنها تعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهي جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة وأيضا ترفع الوعي لدى الشباب وتنمي روح الانتماء والولاء والمشاركة في حل المشكلات دون التأثر بالأفكار السلبية التي تستهدف عقول الشباب بهدف الإضرار بالوطن.

نشر الوعي والتثقيف السياسي

وأوضحت أن تفعيل المشاركة يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة وتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب علي المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل وإستحضار ما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب، فالأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية، وطالبت بتعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة إنطلاقاً من كونها أحد ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته في ظل مناخ جيد يعزز التواصل الفعال بين المواطنين.

وطالبت الشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتنمية هويتهم وتطوير قدراتهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية وتحقيق تطلعاتهم.