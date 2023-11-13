«الوطنية للتدريب» في الوادي الجديد للتعريف ببرنامج «المرأة تقود»

استقبلت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفد الأكاديمية برئاسة اللواء أيمن الأطفيحي مستشار تنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالأكاديمية، لتقديم ندوة تعريفية عن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» الذي يُعد أحد البرامج التدريبية المقدمة للمرأة تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة».

وأوضح البيان الصادر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنّ الجولات الميدانية تهدف إلى الوصول للسيدات المصريات الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية، من خلال الالتحاق بالبرنامج الذي تقدمه الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، وحضر الندوة نادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، وسيد محمود السكرتير العام للمحافظة، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي جامعة الوادي الجديد، ومدير عام الأوقاف، وممثل عن الكنيسة، ولفيف من السيدات التنفيذيات ورائدات الأعمال، للتسجيل للدفعات القادمة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية».