«الوطنية للتدريب» تختتم فعاليات برنامج «المرأة تقود» في 3 محافظات

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، المرحلة الأولى من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ وذلك في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت مظلة مدرسة «المرأة للتأهيل للقيادة» من أجل تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية.

تطوير وتنمية المهارات القيادية

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنّ البرنامج يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، مشيرةً إلى أنّ البرنامج يستهدف 200 متدربة من كل محافظة على مستوى مراحل البرنامج.

وتابعت أنّ البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور المختلفة، منها «مهارات التواصل الفعال، ومهارات الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتحديات الاقتصادية، ومشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية، إلى جانب محور بناء الدولة وقيام الأمم، والتوعية والتسويق وإدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، معتمدةً على منهجية التدريب الحديث بالاستعانة بورش العمل والأنشطة التدريبية المختلفة والحالات الدراسية».

وأشادت خريجات البرنامج بالفرصة التي منحتها لهن الأكاديمية الوطنية بالانضمام للبرنامج الذي ساهم في فتح آفاق التفكير المنطقي والتحليل، وعزّز الوعي والاطلاع على مستجدات القيادة والإدارة، مستخدما أحدث أساليب التدريب، كما أشادوا بمدى تأثرهم بالخبرات المختلفة التي اكتسبوها من التنوع الثري الذي تضمنته كل مجموعة من المتدربات.

وانطلق البرنامج في 12 محافظة في ربوع مصر حتى الآن، في محافظات المرحلة الثانية التي بدأت 22 أكتوبر 2023 بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، بينما انطلقت المرحلة الثالثة في محافظات الفيوم والدقهلية والشرقية والإسكندرية يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر2023، وأخيرًا أُطلقت المرحلة الرابعة في محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا يوم الأحد الماضي الموافق 5 نوفمبر 2023، ويُتوقع أن تستكمل الأكاديمية خلال الشهر المقبل باقي محافظات مصر .

برنامج المرأة تقود في المحافظات

وعن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، فيستهدف برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بمفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.