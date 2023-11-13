«أزهر كفر الشيخ» تحصد مراكز متقدمة في مسابقة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

حصل محمد شوقي نور الدين، الطالب بمعهد النوايجة الثانوي بنين، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وذلك في لعبة دفع الجلة بمسابقة ألعاب القوى.

كما حصد الطالب صالح ياسر فوزي، من معهد صروه الثانوي بنين بالمنطقة، المركز الثالث في الوثب العالي بمسابقة ألعاب القوى، والتي أقيمت بمركز الخدمة والنشاط بمحافظة الإسكندرية على مستوى مناطق الجمهورية.

تهنئة اللاعبين الفائزين

وهنأ الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وكلا من حسام حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، والدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، الطالبان الفائزان، متمنيين التوفيق للجميع في البطولات القادمة، كما قدموا الشكر للقائمين على أعمال المسابقات بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

تنشيط الرياضة وبناء جيل قادر علي العطاء

كما أضاف رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، عبر بيان علي حرص منطقة كفر الشيخ الأزهرية في كفر الشيخ، علي تنشيط الرياضة في مختلف المعاهد الأزهرية علي نطاق جميع معاهد المحافظة، لأن العقل السليم في الجسم السليم، وبهدف بناء جيل قادر علي العطاء ورفع اسم عاليا في كافة المحافل الدولية على المستوى الرياضي.