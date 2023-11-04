رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يوجّه بمراجعة النصاب القانوني لحصص المُعلمين

وجّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بضرورة مراجعة النصاب القانوني لحصص المُعلمين بكافة التخصصات على مستوى معاهد المنطقة، وبكل إدارة على حده، ومراجعتها جيداً لرصد الأماكن التي بها أنصبة زائدة وترحيلها في الحالات التي تستوجب سد العجز بها حال ظهورها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس المنطقة، بحضور محمد عرفات مدير فرع الشئون القانونية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ومحمد جبريل، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمنطقة، وبمشاركة جميع مسئولى العملية التعليمية بالمنطقة والتي تمثلت في تواجد مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المنطقة، ومديري إدارات التنسيق، والتوجيه الفني، والجودة، والخطة والمنهج بالمنطقة، اليوم السبت، بمدرج ديوان المنطقة.

مراجعة أنصبة المُعلمين بكافة التخصصات

وأثناء اللقاء حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على فتح باب الحوار للحضور للتحدث باستفاضة لعرض الرؤى والمقترحات لرصد إحصائيات دقيقة لأنصبة المُعلمين من الحصص المستحقة لهم وترحيل الزيادات بالأماكن التي تحتاج لسد العجز بها، كما منحهم مهلة لا تتعدى أسبوعين من اليوم لتنفيذ ذلك.

توزيع النصاب كاملاً من الحصص المقررة

وأكد رئيس المنطقة، أنّه يجب على قادة العملية التعليمية توزيع النصاب كاملاً من الحصص المقررة على كافة المُعلمين بجميع التخصصات، مشيراً إلي أنّه في حالة التقاعس عن هذا الأمر يُعد إهداراً للمال العام، وهو مالا يقبله أحد، ولا يرتضاه ضمير أي بشر.