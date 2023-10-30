«أزهرية كفر الشيخ» تنفذ المرحلة الثانية لبرنامج تنمية مهارات معلمي الإنجليزية

تبدأ منطقة كفر الشيخ الأزهرية تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج TEA لتدريب مُعلمي اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة، وذلك بمتابعة الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وفي إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية.

انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج

وانطلقت فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج من يوم السبت 28 أكتوبر 2023 وتستمر حتى 2 مارس 2024 المقبل، بواقع محاضرتين شهريا، ويستفيد منه عدد 280 من مُعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد إدارات كفر الشيخ وقلين وبيلا والرياض وبلطيم ودسوق وسيدي سالم وفوه التعليمية الأزهرية، ويحاضر بالبرنامج مجموعة متميزة من مدربي اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

ويهدف البرنامج إلى التنمية المستدامة ورفع كفاءة مُعلمي اللغة الإنجليزية، ونقل أثر التدريب والاستفادة منه، وانعكاس ذلك على المُتعلمين، وفق رؤية مصر 2030.

ويُعد البرنامج واحدا من أهم البرامج التي شارك فيها الأزهر الشريف مع المجلس الثقافي البريطاني، حسب بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

رئيس المنطقة يوجّه بحثّ المُعلمين المتدربين على الاستفادة من البرنامج

ومن جانبه وجّه الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بتذليل أي عقبات من شأنها قد تواجه المتدربين أو تعوق سير فعاليات البرنامج، كما حرص علي متابعة فعاليات البرنامج لحظة بلحظة على مدار الأسبوع من خلال التواصل الدائم مع محمد عون، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، وذلك من أجل حثّ المُعلمين المتدربين على الاستفادة من البرنامج، ونقل مضمونه للمُتعلمين؛ لرفع مستواهم التعليمى والمهاري.