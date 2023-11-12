انطلاق المهرجان الرياضي لشباب الجامعات في سوهاج 19 نوفمبر

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انطلاق المهرجان الرياضي للجامعات المصرية، والذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في الفترة من 19 حتى 22 من نوفمبر الجاري، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة».

سلسلة مهرجانات رياضية

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة المهرجانات الرياضية التى يتم تنفيذها بالجامعات المصرية، في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانه الكامل بدور الرياضة الإيجابي فى صياغة مبادئ التربية البدنية فى حياة الطلاب، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية، وتحقيق التوازن النفسي والوجداني بما يجنبهم مخاطر الانحراف والتطرف، إلى جانب اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية المتميزة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يشارك فيه 1440 طالبا وطالبة بجميع الفرق الدراسية بالكليات، وسيتم تقسيم المشاركين وفقاً للفرقة الدراسية على عدد أيام المهرجان، وستقام الفعاليات على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وذلك تحت إشراف نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، وأخصائي إدارات النشاط الرياضي بالكليات.