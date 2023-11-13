فحص أكثر من 31 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية، قامت بفحص 31283 طفلا حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في أغسطس 2021.

حماية الأطفال حديثي الولادة من الأمراض

وأوضح «مسعود»، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، ومنها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها والتي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب في خلل جينى، وبذلك تساهم المبادرة في سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكراً.

مسح طبي للأطفال حديثي

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الفحص يتم من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في 30 محضنا كمرحلة أولى، منهم 28 محضنا تابعا لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفي التعليمي، ومحضن بالتأمين الصحي، وتأتي المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية.