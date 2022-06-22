صحة المصريين في أمان.. الملايين استفادوا من مبادرات الرئاسة خلال 8 سنوات

شهد القطاع الصحي اهتماما كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مهام منصبه، حيث سعى إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية التي تستهدف توفير خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، عبر المبادرات الرئاسية التي لم تقتصر على فئة عمرية واحدة بل استطاعت الوصول إلى جميع الفئات العمرية المختلفة بداية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وانتهاء بالأطفال والرضع.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة القضاء على فيروس سي والاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية، ونجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان لـ2.2 مليون مواطن، وساعدت فى القضاء على الفيروس وإعلان مصر خالية من فيروس سي.

المرأة والطفل.. نصيب الأسد فى المبادرات الرئاسية

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية، اهتمام الرئيس بصحة طلاب المدارس والحرص على تغيير مفهوم الثقافة الصحية وخلق جيل جديد يحرص على صحته في المقام الأول، من خلال مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس وتم فحص 11 مليونًا و635 ألفًا و676 طالبًا.

وأضاف المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الرئاسة أطلقت أيضا مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس وعملت على إجراء 25 مليون عملية فحص للطلاب.

وأوضح «عبدالغفار» أن الطفل كان له نصيب من المبادرات الرئاسية، من خلال مبادرة لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة وقامت بفحص 3 ملايين طفل، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين التي انطلقت في مارس 2020 وتم من خلالها فحص مليون و490 ألف سيدة وتبلغ تكلفة هذه المبادرة 112 مليون جنيه.

ولم تقتصر مبادرات الرئيس الصحية للأطفال على ما سبق، بل تم تدشين مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية التي فحصت 123 ألف طفل من حديثي الولادة.

مرضى الضمور العضلي.. فحصت 11 ألف طفل

وتابع أن المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي، فحصت 11 ألفًا و684 طفلاً ووصل إجمالي الأطفال المتلقين للعقار الجيني 34 طفلاً.

كما كشف الدكتور حسام عبدالغفار أن المرأة كان لها نصيب الأسد في المبادرات الرئاسية الصحية، فأطلق مبادرة لدعم صحة المرأة المصرية، فحصت 25 مليون سيدة، لافتة إلى أن هذه المبادرة تستهدف 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 1.3 مليون عملية جراحية

وأشار إلى مبادرة استطاعت أن تخفف المعاناة على كاهل المريض وهي مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث استطاعت إنهاء قوائم الانتظار وإجراء 1.3 مليون عملية جراحية، ومبادرة برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد والتى فحصت 106 آلاف و78 شخصًا.

وعن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تم إطلاق مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي حيث وصل عدد المترددين على المبادرة 29 مليون مواطن، وبرنامج رعاية كبار السن فحصت 339 ألف مواطن فوق سن 60 عامًا.