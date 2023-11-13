الهلال الأحمر المصري: ننسق مع «الصحة الفلسطينية» لإدخال المساعدات إلى غزة

وصل مطار العريش، صباح اليوم، طائرة سعودية تحمل مساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

وقال المركز الإعلامي للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم استلام طائرة المساعدات القادمة من المملكة العربية السعودية، ضمن قوافل المساعدات التي تصل دعما لأهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

تجهيز المساعدات

وأكد الهلال الأحمر، أنه يتم وضع المساعدات على «باكيتات» خشبية لسهولة نقلها وتخزينها في مخازن وسط مدينة العريش، لإمكانية نقلها بحسب الأولويات التي تدخل القطاع عبر معبر رفح البري.

بدوره، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، والهلال الأحمر الفلسطيني، لإدخال المساعدات، ومعرفة أولويات القطاع.

وأوضح المحافظ، أن جميع المساعدات التي تصل هي عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، ومولدات كهربائية، وذلك لسد النقص الموجود في قطاع غزة

سفينة مساعدات تركية تصل ميناء العريش

يشار إلى أن محافظ شمال سيناء شهد وصول سفينة مساعدات، صباح اليوم، من دولة تركيا، تحمل 20 سيارة أسعاف، ومولدات كهربائية ومستلزمات طبية وأغذية، وذلك في ميناء العريش البحري.