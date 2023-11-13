علاء عابد: الكنيست الإسرائيلي يسن قوانين لإبادة الطفل الفلسطيني

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بثورة تشريعية في مجال الطفل، قائلا: «نحتاج لثورة كاملة من التشريعات لبناء الإنسان، وذلك بناء على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نسعي لبناء الإنسان، وذلك يبدأ من الاهتمام بالطفل».

قوانين لحماية الطفل

وأضاف رئيس اللجنة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل، أن لدينا 41 مليون طفل منهم 22 مليون ذكور، و19 مليون إناث، الدولة تعالجهم وتعلمهم طبقًا للمواد 6 و80 و82 من الدستور المصري، وفي هذا التوقيت الذي نجري فيه تشريع قوانين لحماية الطفل هناك إبادة للطفل الفلسطيني.

تقديم دعم مادي وعيني

وأكد «عابد» أننا نريد المزيد من التشريعات لحماية الطفل، ولكن المجالس في أوروبا والكنيست الإسرائيلي تسن قوانين لإبادة الطفل الفلسطيني، بإمدادهم بآليات عسكرية وتقديم دعم مادي وعيني لإبادة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن لم يشهد العالم منذ هيروشيما مثل هذه المجازر.