جولة في عالم محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر.. سيارات خارقة وفلل فخمة (صور)

لم يكن نجاح محمد صلاح قائد منتخب مصر، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي 3 مرات، رفقة ليفربول، نظرا لمهارته الكروية الاستثنائية داخل الملعب فقط، بل لإدارته الذكية لثرواته واستثماراته خارج الملعب.

جولة في عالم محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر

تقرير مطول قام به موقع «Zaly.online»، كشف خلاله خبايا عالم محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر، وحجم ثروته بعد أن أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في غضون 6 سنوات، قضاها بين جدران قلعة أنفيلد.

يملك صلاح أسطولا من السيارات الفاخرة والخارقة، أبرزها سيارة مرسيدس بنز بيضاء «SLS AMG GLE» كوبيه، تبلغ قيمتها 228 ألف دولار، فضلا عن سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي، بقيمة 200 ألف دولار، إلا أنه غالبًا ما يُرى وهو يقود سيارته البنتلي من وإلى التدريب، والتي تظهر ولعه بالسيارات الفاخرة، بحسب التقرير.

في حي سكني، يقيم محمد صلاح مع زوجته ونجلتيه مكة وكيان، ويضم منزله المكون من طابقين حديقة وفناء وأكثر من خمس غرف نوم ومطبخ على أحدث طراز، بينما يظهر التصميم الداخلي حديث ومجهز تجهيزًا جيدًا، ويضم وسائل الراحة مثل السينما المنزلية وصالات الألعاب الرياضية المتعددة، مع آلات التمرين المختلفة، بما في ذلك غرفة العلاج بالتبريد.

وألقى التقرير، الضوء على الساعات الفاخرة التي يرتديها صلاح، أسوةً بأبرز نجوم الكرة حول العالم، والتي يظهر بها سواء بعد المباريات أوالمناسبات الخاصة.

تتضمن مجموعة ساعاته، ساعة Roger Dubuis Excalibur Spider التي تبلغ قيمتها 67 ألف دولار، وساعة Audemars Piguet Royal Oak المخصصة للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2019، وساعة Urwerk-105 Streamliner بقيمة 88 ألف دولار، وساعة Ulysse Nardin من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط.

حجم استثمارات محمد صلاح وثروته بعيدا عن كرة القدم

حرص التقرير، على إظهار الجانب الآخر من شخصية هداف ليفربول الإنجليزي، المعروف على نطاق واسع بمساعيه الخيرية، إذ أسس في عام 2018، مؤسسة محمد صلاح الخيرية، التي مولت بناء مدرسة ومستشفى في مسقط رأسه نجريج، كما تبرع خلال جائحة كورونا، بالطعام لمدينة بسيون، وساهم بمبلغ 155 ألف دولار لإعادة بناء كنيسة أبو سيفين، بعد أن دمرتها النيران في أغسطس 2022.

وذكر التقرير في الختام: «إلى جانب مسيرته الكروية، يعد محمد صلاح أيضًا رجل أعمال ذكيًا، في عام 2021، أسس شركتين عقاريتين، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليون دولار، وتحتفظ هذه الشركات باستثمارات في العقارات المادية، وهي استراتيجية مستوحاة من أسطورة ليفربول السابق روبي فاولر، الذي نمت استثماراته العقارية إلى 37 مليون دولار، بفضل القرارات الحكيمة التي اتخذها خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بغرض تأمين مستقبله المالي وبناء ثروة بعيدا عن كرة القدم».