محمد صلاح يرد على اتهامات فيرمينو: ليفربول هو الأهم ومن الجيد تسجيل الأهداف

رد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على اتهامات زميله السابق روبرتو فيرمينو، الذي أكد فيها أن «الفرعون المصري» كان أنانيا في اللعب حينما تواجدا سويا في الريدز رفقة زميلهما الثالث السنغالي ساديو ماني، مشددًا على أن علاقة «مو» بـ«ماني» لم تكن جيدة نظرا لتجاهل اللاعب المصري للمهاجم السنغالي في كثير من الأحيان.

محمد صلاح يرد على اتهامات روبرتو فيرمينو

وقال «صلاح» في تصريحات نشرتها صحيفة «ليفربول إيكو» نقلا عن موقع النادي الرسمي، في أعقاب حصول «مو» على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر: «دائما وأبدا هدفي في المقام الأول مساعدة الفريق، بغض النظر عن الفوز بالجوائز الفردية، وأفعل ذلك منذ قدومي للريدز».

وأضاف موجها رسائل مهمة للجماهير وزملائه بالفريق بعد الاتهامات الأخيرة من قبل روبرتو فيرمينو، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي: «من الجيد دائمًا الفوز بالجوائز، إلا أنني كما قلت عدة مرات من قبل، الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات منعا للتشكيك، ومن الجيد دائمًا تسجيل الأهداف لفريق كبير مثل هذا».

صلاح ردا على فيرمينو: الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق

وتابع: «دائما أقول إن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء، كما أنني أشعر بالحب دائما من الجماهير، أنا هنا منذ 7 سنوات، وأشعر بذلك دائما، وأحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا في الملعب وخارجه».