4 دول عربية تخلت عنه.. مفاجأة في تسجيل محمد صلاح أسوأ مركز في تاريخه

لم يكن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية «البالون دور»، حفلا عاديا بالنسبة لقائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، بعدما سجل أسوأ مركز في تاريخه.

محمد صلاح، الذي حل في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم 2023 التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، سنويا، خرج من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لأول مرة منذ اقتحام اسم الفرعون المصري القائمة منذ عام 2018.

كيف تسبب تصويت العرب في تراجع محمد صلاح في جائزة الأفضل على العالم؟

صلاح الذي حل سادسا في 2018، ثم خامسا في 2019، وسابعا في 2021، وخامسا في 2022، وجد نفسه خارج قائمة العشرة الأفضل على العالم في النسخة الحالية من الجائزة، فما علاقة الصحفيين العرب الذين مثلوا دولهم خلال الحفل؟.

الدول التي منحت صوتها لصلاح في تصويت الأفضل على العالم

بحسب ما كشفته مجلة «فرانس فوتبول» عن ترتيب التصويت بالنسبة للصحفيين العرب بشأن الجائزة، لم يمنح أيٍ منهم صوته لصلاح في المركز الأول في الترتيب، بينما لم يمنحه البعض صوته من الأساس، حيث حصل اللاعب على تصويت 5 دول فقط منهم 3 دول عربية، هي مصر وفلسطين والأردن وليتوانيا وجنوب أفريقيا، بينما خرج من اختيارات كلٍ من تونس والجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية.

الصحفي الممثل عن مصر، وضع محمد صلاح في المركز الثالث في الترتيب، خلف كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد الجائزة، وإيريك هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأقيم مساء الاثنين الماضي، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023 «البالون دور» على مسرح شاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي شهد تنافس 30 لاعبا على اللقب، قبل أن يحسمه البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.