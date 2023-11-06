عاجل.. مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.. محلل إنجليزي يكشف التفاصيل

كشف ريتشارد كيز، المحلل الإنجليزي، أن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سيغادر قلعة «أنفيلد» بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما ارتبط بالانضمام لأحد أندية الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وأكد «كيز» في تصريحات لقناة «bein sports» الإنجليزية أنه يعتقد أن يكون هذا الموسم سيكون الأخير له، مشيرًا إلى أنه لم يسبق له حصد ألقابا شخصية كبرى مثل الكرة الذهبية رغم مساهمته الكبيرة في الدوري الإنجليزي.

وأتم المحلل الإنجليزي حديثه قائلًا: «لست متأكدًا من أننا نمنحه الفضل على الإطلاق، نتحدث عنه بعبارات متوهجة، لكن هل أعطيناه الفضل الذي ربما كان ينبغي أن يحظى به؟، لأنه كان الأفضل في ليفربول».

ليفربول يتمسك بتواجد محمد صلاح

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، وسط تمسك إدارة نادي ليفربول بتواجد الفرعون المصري بتواجده مع الفريق في ظل ما يقدمه مع الفريق وكونه الهداف التاريخي للفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض نادي ليفربول عرضًا خياليًا لضم محمد صلاح من نادي اتحاد جدة السعودي في الصيف الماضي، والذي وصل قيمته إلى 250 مليون يورو، في عرض هو الأكبر تاريخيا.

الدوري السعودي يعود للاهتمام بمحمد صلاح

وكشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح عاد لاهتمات الدوري السعودي من أجل ضمه من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وأن محمد صلاح، وافق مبدئيًا على الانضمام للدوري السعودي.