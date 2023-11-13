«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي في صفد وعكا وخليج حيفا

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن هناك محاولات من قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء مستشفى القدس في غزة، كما أن صافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي في صفد وعكا وخليج حيفا.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، منذ قليل، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في غزة.

وأوضحت الجمعية أنّ قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، لحين تمكنها من مواصلة السير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت أمس خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وتوقفت 23 من أصل 35 مستشفى عن العمل بشكل كامل في غزة، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.