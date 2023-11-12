صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة «كريات شمونة»

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة «كريات شمونة»، وذلك في نبأ عاجل.

وجود آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة

كما أشارت قناة «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق اليوم، إلى وجود آليات عسكرية ودبابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة.

خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه يجب على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة.