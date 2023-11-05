أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة أشكول، وذلك في نبأ عاجل، أفادت به منذ قليل.

2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

وفي سياق آخر، أكّدت هيئة الأسرى الفلسطينية أن هناك 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

استشهاد شابين فلسطينيين في بلدة أبو ديس

وكشفت عن استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استقبال إصابتين حرجتين للغاية برصاص جنود الاحتلال في مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

واعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة، 36 عاما، من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.