جهاز شؤون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على 375 مكمورة فحم ببلبيس  

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي احدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماما كبيرا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة، فضلاً عن تشديد الرقابة على المقالب العمومية وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة نوبات تلوث الهواء، لافتا إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

تنفيذ 30 حملة للتفتيش المفاجئ على مكامير الفحم

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس ووحدتى غيته والزوامل والحماية المدنية وذلك لتنفيذ 30 حملة للتفتيش المفاجئ على 22 مسبكا- 66 فاخورة – 375 مكمورة فحم نباتي -36 مصنع طوب بمركز بلبيس للتأكد من توقفهم عن العمل طبقاً لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30 /11 /2023، كما تم المرور على 32 مصنعا بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من التزامهم بالمعايير والإشتراطات البيئية.

ضبط 22 مكمورة بقريتي الزوامل وغيتة تقوم بالحرق

واسفرت الحملة على ضبط عدد 22 مكمورة فحم بقريتى الزوامل وغيتة تقوم بالحرق، فتم الاستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه أصحاب المكامير المخالفة.

وأضاف الحصري أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمخلفات بديوان عام المحافظة لتنفيذ 35 زيارة للمرور على 15 مقلبا ونقطة ومحطات وسيطة بنطاق المحافظة للتأكد من عدم وجود انبعاثات من هذه المقالب تلوث الهواء وتضر بصحة الإنسان ، وتبين من الزيارة وجود اشتعال ذاتى بإحدى المقالب فتم الإطفاء و السيطرة الفورية على الحريق .