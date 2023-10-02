وزيرة البيئة تتفقد مكامير الفحم المطورة ومواقع تجميع قش الأرز بالشرقية

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من المواقع بمحافظة الشرقية لمتابعة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، ورافقها في الجولة عدد من قيادات الوزارة المعنية، حيث تتخذ المنظومة هذا العام منحى مختلف لا يرتبط فقط بقش الأرز بل يتضمن تكثيف الجهود لمتابعة عدد من المحاور الأخرى الهامة، لخفض التأثير من المصادر الثابتة كالمنشآت الصناعية والمتحركة كالمركبات، وكذلك مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات بصفة عامة، بالإضافة إلى رفع وعى المواطنين بخطورة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

وقد استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد، زيارتها بتفقد أحد مكامير الفحم المطورة بالزوامل بمركز بلبيس، وأوضحت الوزيرة أنه يوجد بمحافظة الشرقية عدد 17 مكمورة مطورة بمراكز منيا القمح وأبو حماد وبلبيس، تم تنفيذها بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، مُشيرة إلى وجود 274 مكمورة عشوائية غير مطورة تعمل بالطريقة التقليدية.

استصدار قرار إزالة لجميع المكامير المخالفة

ولفتت إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحصر المكامير بالمحافظة، يأتي حفاظا على البيئة وحماية أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من المحليات والزراعة والري، حيث تم استصدار قرار إزالة لجميع المكامير المخالفة، وتم مخاطبة اللواء مدير أمن المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفعلية لها.

وعقدت وزيرة البيئة على هامش جولتها، لقاء مع السادة أصحاب مكامير الفحم المطورة للاستماع للمشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها، وقد استعرض أصحاب المكامير خلال اللقاء أهم ما يميز المنتج الناتج عن المكمورة المطورة حيث تولد منتجا من الفحم عالي الجودة صديقا للبيئة، ومنتج «خل خشب» الذي يستخدم في الزراعة كسماد عضوي يزيد من إنتاجية الأرض، كما يتولد عنها بعض المخلفات كالرماد يستخدم أيضا في الزراعة.

لجنة فحص عوادم المركبات تراقب قياسات الانبعاثات

كما توجهت وزيرة البيئة للجنة فحص عوادم المركبات لمتابعة أعمالها، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومدير أمن الشرقية، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد 6 حملات فحص مفاجئة للمركبات بمراكز المحافظة، تم خلالها فحص عدد 409 مركبة منذ بداية عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة، تبين منهم مطابقة عدد 355 مركبة للحدود المسموح بها ومخالفة عدد 54 مركبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتخللت حملات الفحص حملات توعية للتنبيه وتوعية أصحاب المركبات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وقد وجهت الوزيرة بضرورة عمل صيانه دورية لأجهزة فحص العوادم واستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء.

وزيرة البيئة تزور أحد مواقع تجميع قش الأرز

واستكملت وزير البيئة جولتها بزيارة أحد مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية بمركز أبو حماد بقرية الجعفرية التي تم تجميع حوالي 650 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة التي تؤجر بسعر رمزي، دعما من وزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية، موضحةّ أن المساحة المنزرعة لمحصول الأرز بمحافظة الشرقية بلغت حوالي 298.622 فدان تم حصاد 70175 فدان بنسبة 27% وبلغت كميات التجميع لقش الأرز في مواقع التجميع المتابعة من قبل جهاز شئون البيئة بالشرقية حوالي 8600 طن والبالغ عددها 34 موقع تجميع بمراكز محافظة الشرقية.

والتقت الوزيرة بالمتعهدين واستمعت لمشاكلهم، كما وجهت السادة مسؤولي فرع الشرقية بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المحاور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المزارعين المخالفين بحرق القش، كما شددت على ضرورة توعية الفلاحين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة عن قش الأرز حفاظاً على البيئة وجودة الهواء.